Benim Tatlı Yalanım 19. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 18. bölüm

Benim Tatlı Yalanım 18. bölüm Cumartesi günü seyirci karşısında çıktı. Hande, her şeye rağmen hız kesmeden Nejat'ın işine taş koymayı sürdürür. Bunun yanı sıra Aylin ise sözünü tutamaz. Benim Tatlı Yalanım 18. bölüm izle…

BENİM TATLI YALANIM 18. SON BÖLÜM FULL İZLE…

19. BÖLÜM İLK SAHNE EKRANA GELDİ

Nejat, Suna'yı evlilik teklifini kutlamak için şehirden çok uzaklara getirmiş baş başa bir gün geçireceklerdir. Hala sözlü olmanın heyecanı içinde olan Suna, babasına bu evlilik teklifini henüz söylememenin rahatsızlığını yaşar. Nejat, bir isteme töreninin yapılacağını söyleyerek ana odaklanmasını ister.

Nejat eşliğinde evi gezen Suna, yatak odasına gelince gerilir. Bunu fark eden Nejat ise Suna'nın bun tavrının tadını çıkarmaya niyetlidir ve ona aldığı gecelikten bahseder. Suna o kadar korkmuş ve çekinmiştir ki neyle karşılaşacağından emin değildir. Nejat'ın sürprizi yüzlerde gülümsemeye neden olur.

18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayra hem Suna'yı hem de babasını affetmiştir. Nejat ise büyük gün gelip çatmıştır ve sonunda Aylin ile boşanmıştır. Ancak Aylin, hiç beklemediği şekilde boşandıktan sonra boşluğa düşer. Nejat, Aylin'deki kararlılığı gördüğünden onun Kayra'yı son defa görmesine de izin verir. Aylin, söz verdiği gibi Kayra'yı son kez görür fakat tam Türkiye'yi terk edeceği sırada Kayra'sız yapamayacağını anlayarak kalmaya karar verir. Hatta nişanlısından da ayrılır.

Sahte anne olayı ile işleri sarpa saran Nejat ile Serkan, basın toplantısı düzenledikleri sırada bir misafir Suna'ya dikkat çekerek olayı büyütür. Hande ise bu işin peşini bırakmaz ve bir gazeteci aracılığı ile istediğini almak üzereyken Nejat duruma el koyar. Diğer yandan Nermin'i yanına çekmeye çalışan Hande, hiç beklemediği tepkiyi Nermin'den alacaktır.

Her şey iyisiyle kötüsüyle giderken Nejat Kayra'nın da izni ve yardımıyla Suna'ya evlenme teklifi etmeye karar verir.