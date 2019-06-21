Benim Tatlı Yalanım 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım full izle

Benim Tatlı Yalanım dizisi son bölümüyle Perşembe akşamı ekranlara geldi. Hande, Suna ve Nejat'ın yaptıkları anlaşmadan şüphelenmeye başlar.Ancak Kayra'nın annesi yanındadır ve hiçbir şey onu bu kadar mutlu edemez. Benim Tatlı Yalanım dizisinin 2. bölümünde neler oldu? 3'üncü bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Tatlı Yalanım dizisi hakkında merak edilenler…

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMÜ VE FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Perşembe akşamları ekranlarda görmeye başladığımız Benim Tatlı Yalanım dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Suna, ağabeyinin borçları karşısında heder olan babasına dayanamaz ve Nejat'ın teklifinin bir şartla kabul eder. Kayra'nın da Suna üzerindeki etkisi çok büyüktür. Yeni bölümlerde Kayra, Suna ve Nejat'ı neler bekliyor? Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Suna, Nejat'ın Kayra'nın annesi olmasını teklif etmesiyle şaşkınlık içindedir. Bunun yanı sıra Suna'nın çok sevdiği babasının dükkanı da ağabeyinin borcu yüzünden satılmıştır. Babasını üzgünken gören Suna, Nejat'ın teklifini 200 bin karşılığında ve Nejat'ın çaresizliğinin üzerine Kayra'nın heyecanı binince, Suna, Nejat'ın teklifini kabul eder. Tüm koşulları Nejat belirler ancak bu planın işleyişi sırasında Suna ile Nejat arasında bir çekim olmaya başlar.

KAYRA, SUNA İLE NEJAT'IN HAYATINA YÖN VERECEK

Aylin'in geri döndüğü haberi doğum gününe bomba gibi düşer. Özellikle Hande, karşısında Aylin'i görmekten hiç hoşnut olmaz ve sorgulamaya başlar. Hande Nejat'ı Suna'ya kaptırmaktan iyiden iyiye korkmaya başlar. Doğum günü bittiğinde, Kayra hiç bu kadar mutlu olmamıştır. Suna, oradan ayrılırken bir daha Nejat ve Kayra'yı görmeyeceğini düşünür. Ancak Kayra'nın yapacağı bir şey üçünün de kaderini sonsuza dek değiştirmek üzeredir.