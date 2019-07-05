Benim Tatlı Yalanım 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım dizisi son bölümüyle Perşembe akşamı ekranlara geldi. Suna, ailesi ile Kayra arasında kalır ve Kayra'yı seçer. Babası ise yalanlara rağmen Suna'ya daha fazla dayanamaz ve onu affeder. Benim Tatlı Yalanım dizisinin 4. bölümünde neler oldu? 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Tatlı Yalanım dizisi hakkında merak edilenler…

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5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Perşembe akşamları ekranlara gelen ve Aslı Bekiroğlu, Furkan Palalı'nın başrollerde olduğu Benim Tatlı Yalanım dizisi izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Babasına yalan söylemek zorunda kalan Suna'yı Nejat kurtarır. Ancak Suna, babasının yanı sıra Hande ile de mücadele etmek durumunda kalır. Dizinin henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Benim Tatlı Yalanım dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şevket, Suna'yı Nejat'ın evinde bulduğunda, Nejat'ın yalanı her ikisini de kurtarır. Yalan ise; Suna'nın, Kayra'nın bakıcısı olması. Şevket, Suna ona yalan söylediği için sinirlenir. Suna'nın bakıcılık yapmasını asla istememektedir. Ablası yüzünden yakalanan Suna, Kayra için hayatında ilk defa babasına karşı gelir ve Nejat'ın evine geri döner. Çünkü Nejat, Suna'ya gitmesini istemediğini söyler. Olanlarda kendi hatası olduğunu da düşünen Nejat, Şevket ile konuşmaya gider. Bu sırada düşmanını daha yakından tanımak isteyen Hande, Suna'yı yemeğe çıkarır ve Suna'nın söylediği bir şey onu şüphelendirmeye başlar. Şevket ise Suna'yı ziyarete Nejat'ın evine ansızın gelir. İkili ne yapacağını bilemez.