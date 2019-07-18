Benim Tatlı Yalanım 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 6. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım dizisinin son bölümünde; Kayra'nın takviminde annesiyle geçireceği günler hızla azalırken, Nejat bir sürpriz yapmaya karar verir. Kayra, anne ve babasıyla ilk tatilline çıkacaktır. Çok heyecanlı başlayan tatilleri Nejat'ın peşini bırakmayan iş telefonları yüzünden sık sık bölününce, Suna olaya el koyar.

BENİM TATLI YALANIM 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tatilde oldukları süre boyunca her ikisi de telefonlarını kapatır ve İstanbul'da olanlardan uzaklaşırlar. Bu sırada Nejat'ın yılın iş insanı olarak kapağında olacağı dergi basılmak üzeredir ve kapakta Suna da vardır.

Şevket'in onay vermesinden sonra, Suna ve Nejat'ın ilişkisi artık bir dengeye oturmuştur. Her şey yolunda giderken Nejat, Yılın Genç İş İnsanı ödülüne aday gösterilir. Nejat için bu ödülü almak çok önemlidir. Suna, Nejat'ın eşi Aylin olarak ona bu ödülü kazandırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu sırada Hande, Nejat ve Suna'nın oynadığı bu mutlu evlilik oyununun hiç de göründüğü gibi olmadığını fark eder.