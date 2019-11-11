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"Benim Ülkem Türkiye" yarışmasını kazananları 16 Kasım'da ödüllerini alacak

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Benim Ülkem Türkiye" kısa film, şiir ve hikaye yarışmasını kazananları, 16 Kasım'da yapılacak törenle ödüllerini alacak.

11.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:38
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Benim Ülkem " kısa film, şiir ve hikaye yarışmasını kazananları, 16 Kasım'da yapılacak törenle ödüllerini alacak.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma, Gençlik ve Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Bahçelievler Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilecek.
"Barış" temasıyla gerçekleşecek etkinliğe katılacak öğrenciler, kısa film, şiir ve hikaye dallarındaki eserleriyle başvuruda bulunabilecek.
Oyuncu, yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, yazar ve akademisyen Dr. Yusuf Kaplan, AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, yapımcı Muhammet Uyar ve yönetmen Recep Köse "Kısa film" kategorisinde, yazarlar Ali Haydar Haksal, İsmail Demirel ve Osman Koca "Hikaye" kategorisinde, şairler Nurettin Durman, Seyfettin Ünlü ve Serdar Kacır ise "Şiir" kategorisinde jüri olarak görev yapacak.
Etkinlik, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin kültür, sanat ve edebiyat dünyasına katkı sağlamasını amaçlıyor.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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