2018 Altın Kelebek Ödülleri çok keyifliydi. Özellikle Edis'in şovu, Ezhel'in konuşması ve Cem Yılmaz'ın esprileri çok hoştu. Bu sene de ödül törenine beraber hazırlanalım istedim. ??
Saç: @tanerizmm Garage Levent
Elbise: MOFC Project
Çanta: Network
Ayakkabı: Balenciaga
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Ezhel,Edis,Cem Yılmaz,Altın Kelebek Ödülleri
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:58