10 Aralık 2018, 18:58
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Benimle Hazırlanın | 2018 Altın Kelebek Ödülleri

2018 Altın Kelebek Ödülleri çok keyifliydi.

2018 Altın Kelebek Ödülleri çok keyifliydi. Özellikle Edis'in şovu, Ezhel'in konuşması ve Cem Yılmaz'ın esprileri çok hoştu. Bu sene de ödül törenine beraber hazırlanalım istedim. ??

Saç: @tanerizmm Garage Levent

Elbise: MOFC Project

Çanta: Network

Ayakkabı: Balenciaga

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10 Aralık 2018 Pazartesi 18:58