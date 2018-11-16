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Victoria's Secret 2018 Şovu'ndaki modellerin bulabildiğim yakın çekimlerden yola çıkarak aynı görünümü yapmaya çalıştım. Modeller özellikle makyaj öncesi ciltlerini çok iyi hazırlıyorlar. Ben de cildimi nasıl hazırladığımı ve saçımı nasıl yaptığımı gösterdim. Sizin en sevdiğiniz model kim oldu bu sene? Videoda kullandığım ürünleri her zamanki gibi bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz.??
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Makyaj