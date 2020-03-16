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Benin'de ilk koronavirüs vakası görüldü

Batı Afrika ülkesi Benin'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

16.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:46
Benin'de ilk koronavirüs vakası görüldü
Batı Afrika ülkesi Benin 'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, 12 Mart'ta Belçika üzerinden Benin'e gelen 49 yaşındaki Burkina Faso vatandaşına yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Sağlık Bakanlığı kaynakları vakanın karantina altına alındığını ve durumunun stabil olduğunu belirtti.
Benin'deki vakayla Afrika kıtasında Kovid-19 görülen ülke sayısı 29'a çıktı.
Kıtada virüs nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Belçika, Afrika, Benin, Güncel

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