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Benin'in "istenmeyen adam" ilan ettiği AB Büyükelçisi ülkeden ayrıldı

Afrika ülkesi Benin'de yönetimin, iç işlerine müdahaleyle suçladığı ve "istenmeyen adam" ilan ettiği Avrupa Birliği (AB) Kotonu Büyükelçisi Oliver Nette'nin ülkeyi terk ettiği bildirildi.

30.11.2019 21:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:44Benin'in
ülkesi 'de yönetimin, iç işlerine müdahaleyle suçladığı ve "istenmeyen adam" ilan ettiği Avrupa Birliği (AB) Kotonu Büyükelçisi Nette'nin ülkeyi terk ettiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Benin'de Mayıs 2018'den bu yana görev yapan Alman diplomat, akşam saatlerinde ülkeden ayrıldı.
Konuyla ilgili olarak Benin'den bir heyetin gelecek hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Patrice Talon liderliğindeki Benin yönetimi, iç meselelere çok fazla müdahil olmak ve vazifesinin haricinde işlere karışmakla suçladığı Nette'ye ülkeyi terk etmesi için 1 Aralık'a kadar süre tanımıştı.
Kotonu yönetimi, Dışişleri Bakanlığının kendisini birçok defa uyarmasına rağmen Nette'nin tavrını değiştirmediği ve Brüksel otoritesinin arkasına sığındığını belirtiyor.
Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği üyelerinden Benin'in Cumhurbaşkanı Talon, iki hafta önce, sömürge parası CFA frangından yeni para birimi "eco"ya geçecek Batı Afrika ülkelerinin, Fransız Merkez Bankasında tutulan rezervlerini kısa sürede geri çekeceğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği, Oliver, Afrika, Benin, Güncel

Kaynak: AA

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