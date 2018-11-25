Benitez, Talisca'nın Hocası Oluyor!

Newcastle United'ın teknik patronu Rafa Benitez'e Çin
Süper Lig takımı Guangzhou
Evergrande'den bir teklif geldiği ileri sürüldü.
Benitez bu teklifi kabul ederse Beşiktaş
'ta 2 sezon kiralık oynadıktan sonra sezon başı ayrılan Talisca
'nın yeni hocası olacak. 58 yaşındaki teknik adamın Newcastle ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Guangzhou Evergrande'nin 2011-2017 yılları arasındaki Çin Ligi şampiyonluk hegemonyasını bu sezon kaybetmesi, nedeniyle teknik direktör değişikliği yaşanacağı belirtiliyor...
İspanyol teknik adamın İngiltere
ile güçlü bağları var ancak siyah-beyazlı kulübün sahibi Mike Ashley ile olan ilişkisi şu sıralar gergin. Çin ekibinin 10 milyon sterlini bulan tazminatı ödemeyi göze aldığı öğrenildi. Ailesiyle fikir alış verişinde bulunan Benitez'in yılbaşına kadar karar vermesi gerekiyor.
(Skorer Dış Haberler)
Çin Halk Cumhuriyeti,Guangzhou,Anderson Talisca
25 Kasım 2018 Pazar 15:12