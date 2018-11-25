25 Kasım 2018, 15:12
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Benitez, Talisca'nın Hocası Oluyor!

Benitez, Talisca

Şampiyonluğu ezeli rakibi Shangai SIPG'e kaptıran Talisca'nın takımı Guangzhou Evergrande, teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı. Guangzhou temsilcisinin gündemindeki isim ise Newcastle Teknik Direktörü Rafael Benitez...

Newcastle United'ın teknik patronu Rafa Benitez'e Çin Süper Lig takımı Guangzhou Evergrande'den bir teklif geldiği ileri sürüldü.
Benitez bu teklifi kabul ederse Beşiktaş'ta 2 sezon kiralık oynadıktan sonra sezon başı ayrılan Talisca'nın yeni hocası olacak. 58 yaşındaki teknik adamın Newcastle ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Guangzhou Evergrande'nin 2011-2017 yılları arasındaki Çin Ligi şampiyonluk hegemonyasını bu sezon kaybetmesi, nedeniyle teknik direktör değişikliği yaşanacağı belirtiliyor...
İspanyol teknik adamın İngiltere ile güçlü bağları var ancak siyah-beyazlı kulübün sahibi Mike Ashley ile olan ilişkisi şu sıralar gergin. Çin ekibinin 10 milyon sterlini bulan tazminatı ödemeyi göze aldığı öğrenildi. Ailesiyle fikir alış verişinde bulunan Benitez'in yılbaşına kadar karar vermesi gerekiyor.
(Skorer Dış Haberler)
Çin Halk Cumhuriyeti,Guangzhou,Anderson Talisca

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