Menü
Haberler ›› Spor ››Benjamin Mendy'nin 2018-19 Sezonundan En İyi Anları - Spor

Benjamin Mendy'nin 2018-19 Sezonundan En İyi Anları

Manchester City'nin Fransız sol bek oyuncusu Benjamin Mendy, 2017 yazında AS Monaco'dan transfer edildiğinden beri takımıyla birçok başarı kazandı. İki Premier Lig, bir FA Kupası, üç Lig Kupası ve iki Community Shield kazanan Benjamin Mendy'nin City'nin tüm yerel kupaları domine ettiği 18-19 sezonundan en iyi anlar ekranlarınıza geliyor.

13.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:00
Manchester City'nin Fransız sol bek oyuncusu Benjamin Mendy, 2017 yazında AS Monaco'dan transfer edildiğinden beri takımıyla birçok başarı kazandı. İki Premier Lig, bir FA Kupası, üç Lig Kupası ve iki Community Shield kazanan Benjamin Mendy'nin City'nin tüm yerel kupaları domine ettiği 18-19 sezonundan en iyi anlar ekranlarınıza geliyor. Benjamin Mendy'nin 2018-19 Sezonundan En İyi Anları

Kaynak: Dugout

Etiketler : Manchester City, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Spor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Spor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi Spor
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil Spor
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Spor
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı Spor
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Spor
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı