Benjamin Mendy'nin 2018-19 Sezonundan En İyi Anları
Manchester City'nin Fransız sol bek oyuncusu Benjamin Mendy, 2017 yazında AS Monaco'dan transfer edildiğinden beri takımıyla birçok başarı kazandı. İki Premier Lig, bir FA Kupası, üç Lig Kupası ve iki Community Shield kazanan Benjamin Mendy'nin City'nin tüm yerel kupaları domine ettiği 18-19 sezonundan en iyi anlar ekranlarınıza geliyor.
13.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:00
Manchester City'nin Fransız sol bek oyuncusu Benjamin Mendy, 2017 yazında AS Monaco'dan transfer edildiğinden beri takımıyla birçok başarı kazandı. İki Premier Lig, bir FA Kupası, üç Lig Kupası ve iki Community Shield kazanan Benjamin Mendy'nin City'nin tüm yerel kupaları domine ettiği 18-19 sezonundan en iyi anlar ekranlarınıza geliyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Manchester City, Spor
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