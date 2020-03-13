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Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı

Manchester Cityli futbolcu Benjamin Mendy'nin aile üyelerinde koronavirüs tespit edildi. Mendy, test sonucu çıkana kadar kendini karantina altına aldı.

13.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:12

Manchester City, oyuncularından birinin ailesinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "As takım oyuncularımızdan bir tanesinin aile üyelerinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır. Bunun üzerine oyuncumuz teste tabi tutulmuş ve test sonucu çıkana kadar kendini izole etmiştir." denildi.

HASTANEDEN EVİNE TESTLER GETİRDİ

The Mail ve The Sun'a göre, bu oyuncu Benjamin Mendy. Mendy, gün içerisinde hastaneden evine testler getirdi. Ambulansın Mendy'nin evine yanaştığı görüldü. Yapılan testler sonucunda Mendy'nin aile üyelerinde koronavirüs tespit edildi.

Manchester City'nin de Benjamin Mendy'nin durumundan oyuncularını haberdar ettiği ve dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.

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Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Etiketler : Manchester City, The Sun, Spor

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