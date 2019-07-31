Benjamin The Elephant Filmi

Alman menşeli film
in yönetmenliğini Tim Trachte üstlenirken senaryosunu Bettina Börgerding ve Elfie Donnelly kaleme alıyor. Yönetmen:
Tim TrachteSenaryo:
Bettina Börgerding, Elfie DonnellyOyuncular:
Heike Makatsch, Manuel Santos Gelke, Tim Oliver
Schultz, Friedrich von Thun, Liane Forestieri, Max von Thun, Johannes Suhm, Dieter Hallervorden, Uwe Ochsenknecht, Annette Frier, Piet Fuchs , Klaas Heufer-Umlauf, Petra Nadolny, Armin Rohde, Alexander Schubert, Axel Stein , Siegfried Terpoorten, Christian SkibinskiFilmin Türü:
AileOrijinal Adı:
Benjamin BlümchenYapımcı Firma:
Fish Blowing BubblesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
AlmanyaOrijinal Dili:
AlmancaDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
13.09.2019Benjamin the Elephant Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.