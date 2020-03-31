Benli: Sigorta şirketleri sigortalının yanında
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, "Sigorta şirketlerinin tüm sigortalıların Kovid-19 tanısı konulana kadar yapılmış tüm tetkik giderlerini ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerini üstlenmektedir.
31.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:58
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, "Sigorta şirketlerinin tüm sigortalıların Kovid-19 tanısı konulana kadar yapılmış tüm tetkik giderlerini ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerini üstlenmektedir." ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com