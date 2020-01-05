Haberler » Güncel » Benli ve Özyalçın Hastanelerde Yerinde İnceleme ve Değerlendirmelerde Bulundular - Haber

Benli ve Özyalçın Hastanelerde Yerinde İnceleme ve Değerlendirmelerde Bulundular

Hasta ve hasta yakınlarına daha nitelikli hizmet sunabilmek adına cumartesi mesaisi yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr.

05.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:25 Benli ve Özyalçın Hastanelerde Yerinde İnceleme ve Değerlendirmelerde Bulundular
Hasta ve hasta yakınlarına daha nitelikli hizmet sunabilmek adına cumartesi mesaisi yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Özyalçın, ilimizde hizmet veren Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve Emel Mehmet Tarman Kadın ve Çocuk Kliniğini ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundular.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'nin, Kayseri Devlet Hastanesi ve Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği'ni, Kayseri Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın'ın ise Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç ile birlikte Kayseri Şehir Hastanesi'ni değerlendirdiği ziyaretlerde, vatandaş ve çalışanlar ile bir araya gelen sağlık yöneticileri sunulan hizmetleri yerinde incelediler.

4 Aralık 2019 tarihinde yapılan değerlendirmelerin ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Benli, "Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda bugün kamu hastane hizmetleri başkan ve başkan yardımcılarımla beraber Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve Emel Mehmet Tarman Kadım Doğum ve Çocuk Kliniğini ziyaret ederek yerinde değerlendirmelerde bulunduk. Değerlendirmelerimizde acil servis hizmetleri, yataklı servisler ve yoğun bakımlarının anlık durumlarını yerinde kontrol ettik. Hastalarımızın istek ve önerilerini yerinde karşılayabilmek için mevcut yataklı servislerin doluluk oranlarını tespit ederek 112 ekiplerinin hasta nakil durumlarını anlık takip ettik. Ayrıca hastane palyatif servislerinin durumlarını da yerinde görerek hasta ve hasta yakınlarına daha nitelikli hizmet sunabilmek adına bugüne kadar yapılan hizmetlere neler ekleyebileceğimizi değerlendirdik" dedi. - KAYSERİ

Şehir Hastanesi, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28   Kocaeli binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü-2 - Haber
14:28   Çinli tüccarları protesto eden göstericilere polis müdahale etti (1) - HONG - Haber
14:26   Katar ile Kuveyt 15 yıl süreli LNG ihracatı anlaşması imzaladı - Haber
14:23   Başkan Babaoğlu, belediye şantiyesi ziyaretinde personel ile yemek yedi - Haber
14:23   Kar mücadelesinde çalışanlara Başkan Çınar'dan baklava ikramı - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
09:25   İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor - Haber
09:24   Doberman cinsi köpek "Bobo" ameliyat edilmezse göremeyecek - Haber
5.01.2020 14:37:33