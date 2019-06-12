Bennett her şeye rağmen kazanmaya devam ediyor

Kaynak: EuroSport.com

Sam Bennett, içinde bulunduğumuz sezonda, şu an yarışmakta olduğu Critérium du Dauphiné dahil olmak üzere çok günlük yedi farklı yarışa katıldı ve bu yarışların beşinde etap galibiyeti almayı başardı. 2018 yılında üçü İtalya Bisiklet Turu’nda, üçü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda olmak üzere toplamda yedi etap galibiyeti yaşayan bisikletçi, bu yıl şimdiden o sayıya ulaşmayı başardı.Sezona Vuelta a San Juan yarışı ile Arjantin’de başlayan Bennett, orada ve sonrasında katıldığı Birleşik Arap Emirlikleri Turu’nda birer etap galibiyeti almıştı. İrlandalı, bu iki yarışın ardından Fransa’ya gelip Paris-Nice’e katılmış ve Caleb Ewan, Alexander Kristoff, John Degenkolb, Arnaud Démare, Dylan Groenewegen gibi sprinterlerin arasında; dört toplu sprint finişinden ikisinde mutlu sona ulaşan isim olmuştu. Fransa’nın ardından Milano – Sanremo aktarmalı Türkiye’ye gelen Bennett, ilk iki etapta galibiyete ulaşırken üç etapta ise podyumda yer almayı başardı.Son durağı olan Dauphiné’ye gelmeden önce İsviçre ve Norveç aktarması yapan ancak buraları eli boş geçen sprinter son olarak dün Fransa topraklarında bir sprint finişini daha en önde tamamlamayı başardı. İrlandalı sprinter tüm bunları, formasıyla en mutlu günlerini geçirmediği takımı Bora Hansgrohe ile yaptı.Geçen sezonu formda bir görüntüyle tamamlayan ve bu sezona oldukça formda başlayan bisikletçi, takımının kararı gereği 2018’de üç etap aldığı Giro d’Italia’nın 2019 edisyonuna götürülmemişti ve yine takım kararı gereği gelecek ay Tour de France’ta olmayacak.Almanya menşeili World Tour takımı Bora Hansgrohe, Giro’ya Alman sprinteri Pascal Ackermann’ı götürmeyi tercih etmişti. Takımın Tour’daki sprinteri ise Peter Sagan olacak. Sagan gibi bisiklet sporunun belki de en ünlü ve oldukça başarılı isminin Tour’da yer alması bir tartışma yaratmazken, takımın Giro’ya Bennett yerine Ackermann’ı götürmesinin bir polemik yarattığı söylenebilir. Bennett, bu sene büyük turlar arasında yalnızca, diğer iki büyük tura göre daha az göz önünde bulunan, İspanya Bisiklet Turu’nda yer alacak.İrlandalı bisikletçi tabii ki Giro’da ve Tour’da yer almamaktan memnun değil. “Alman olsaydım Giro veya Tour’da mutlaka yer alırdım. Takımın Alman sponsorları için Ackermann’ın ön planda olması, bir İrlandalının ön planda olmasından daha kıymetli.” diyen Bennett, işin pazarlama kısmı yüzünden takımda geri plana atıldığını kamuoyuna açıkça belirmişti.Pascal Ackermann’ın Giro’da iki etap galibiyeti alması ve en iyi sprinter mayosu olan siklamen mayoyu üstüne geçirmesi, tartışmaların son bulmasına yol açmıştı. Ancak Bennett’ın Dauphiné’deki etap zaferi Bora Hansgrohe çevresindeki bu tartışmaları tekrar gündeme getirdi. İrlandalı, “Ackermann çok iyi bir sprinter, bulunduğu yeri hak ediyor ancak ben de bazı şeyleri hak ediyorum.” diyerek takım arkadaşının hakkını teslim etmiş, ancak aynı zamanda kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.Önümüzdeki sezon Bora forması giymesine ihtimal verilmeyen Bennett’ın hangi takımla sözleşme imzalayacağı şimdiden tartışılmaya başlandı. Marcel Kittel’in takımdan ayrılmasının ardından Bennett’ın adı Katusha Alpecin ile anılıyor. Dauphiné’den sonra ağustos ayına kadar bir başka yarışa katılmayacak İrlandalı sprinterin önünde geleceğini düşünmek için uzun bir zaman olacak.Hazırlayan: Enes KANBUR