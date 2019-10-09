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Bennu Gerede: "Sevişmek" kaliteli yaşamın sırları arasında dedi!

Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olarak rol adlığı dizi ve filmlerden de tanınan Bennu Gerede, sağlıklı yaşam ile ilgili özel röportajında Bennu Gerede: "Sevişmek" kaliteli yaşamın sırrı olduğu dile getirdi.

09.10.2019 13:27Bennu Gerede:

Lisans eğitimini ABD'de fotoğrafçılık üzerine tamamlayan Gerede, 1989 yılında yayınlanan "İz Peşinde" dizisinde canlandırdığı Füsün karakteri ile oyunculuğa ilk adımını attı. Bennu Gerede, mankenlik, fotomodellik, oyunculuk serüvenin ardından 2016 yılında Survivor Ünlüler- Gönüllerde yer aldı. 4 çocuk annesi Bennu Gerede, sağlıklı bir yaşam için uyguladığı formülleri özel röportajında paylaştı.

Kaliteli yaşam adına uyguladığınız özel sırlarınızı paylaşır mısınız? sorusuna " Kaliteli yaşam için illa para gerekmiyor. Doğa bize her şeyi sunuyor. Kendine, dünya varlıklarına ve doğaya sonsuz bir saygın olması lazım. Sevgi, şefkat, aşk, sevişmek, paylaşmak ve arada kaliteli şarap içmek, kısacası hedonistik bir yaşam tarzı" diyerek yanıt veren Gerede, stresten uzaklaşmak için Sedef adasında bulunan evinde meditasyonu tercih ettiğini belirtiyor.


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Kaynak: Bültenler

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