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Benoit Assou-Ekotto'nun Liverpool'a Attığı Harika Gol

Tottenham Hotspur'un Ağustos 2019'da oynadığı Liverpool maçında Kamerunlu sol bek Assou-Ekotto harika bir vuruşla gol atarak White Hart Lane'de takımını 2-1 galibiyete taşıyor.

24.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:00
Tottenham Hotspur'un Ağustos 2019'da oynadığı Liverpool maçında Kamerunlu sol bek Assou-Ekotto harika bir vuruşla gol atarak White Hart Lane'de takımını 2-1 galibiyete taşıyor. Benoit Assou-Ekotto’nun Liverpool’a Attığı Harika Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Tottenham Hotspur, White Hart Lane, Assou Ekotto, Liverpool, Spor

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