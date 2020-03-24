Benoit Assou-Ekotto'nun Liverpool'a Attığı Harika Gol
Tottenham Hotspur'un Ağustos 2019'da oynadığı Liverpool maçında Kamerunlu sol bek Assou-Ekotto harika bir vuruşla gol atarak White Hart Lane'de takımını 2-1 galibiyete taşıyor.
24.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:00
Tottenham Hotspur'un Ağustos 2019'da oynadığı Liverpool maçında Kamerunlu sol bek Assou-Ekotto harika bir vuruşla gol atarak White Hart Lane'de takımını 2-1 galibiyete taşıyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Tottenham Hotspur, White Hart Lane, Assou Ekotto, Liverpool, Spor