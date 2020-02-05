Bensu Soral'a hediye edilen heykel, Banu Alkan'a benzetilince gündem oldu

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken 28 yaşındaki Bensu Soral'a gelen hediye sosyal medyada gündem oldu. Bir hayranının kendisi için yaptığı heykeli Instagram hesabından paylaşan oyuncu, heykele hiç benzetilmedi. Hatta bir çok kullanıcı heykelin Bensu yerine Banu Alkan'a benzediğini söyledi.

BENSU'NUN HEYKELİ YAPILDI

Hayalinin resim-heykel sergisi açmak olduğunu her fırsatta dile getiren güzel oyuncu Soral, takipçisinin yaptığı heykel karşısında çok mutlu olarak Instagram hesabından hayranına teşekkür etti.

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Bensu Soral'ın çok beğendiği heykele sosyal medyada kullanıcıları adeta yorum yağdırdı. Heykelin Bensu Soral'a hiç benzemediğini söyleyen kullanıcılar, heykeli Banu Alkan'a benzetti.

İşte güzel oyuncunun heykeli için yapılan bazı yorumlar...

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral 23 Mart 1991 İstanbul doğumludur.Bursa'da bulunan İnegöl Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören Soral, halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'de grafik üzerine eğitim görmeye devam ediyor. Ablası Hande Soral'ın da desteğiyle oyunculuğa başlamıştır.

İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıkan Bensu Soral, aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Bensu daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış 'İçerde' adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan "Melek" karakterini canlandırdı ve bununla da yayın hayatına geri dönüş yaparak adından söz ettirmeye başladı. Son olarak Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nda rol alan oyuncu, aynı zaman birkaç ünlü markanın reklam yüzü oldu.