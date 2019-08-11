Haberler» Magazin» Haber

Bensu Soral, küvet pozuyla sosyal medyaya damga vurdu

Güzel oyuncu Bensu Soral, verdiği küvet pozuyla sosyal medyaya damga vurdu.

11.08.2019 12:01 Bensu Soral, küvet pozuyla sosyal medyaya damga vurdu

Ekranların aranan yüzü Bensu Soral, eşi Hakan Baş ile aralarında sorun yaşandığına dair haberlerle magazin gündeminde yer almıştı. Tatil paylaşımları yapan Soral, ünlülerin küvette poz verme modasına uydu.

BİKİNİ İLE KÜVETE GİRDİ

Tanıtımını üstlendiği marka için bikinisi ile küvete giren oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı. Güzel oyuncunun, binlerce beğeni alan küvet pozunu yorumlara kapatması dikkat çekti.

EVLİLİĞİNDE KRİZ ÇIKTI İDDİASI

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş'ın kıskançlık nedeniyle evliliğinde kriz yaşandığı ve ünlü çiftin boşanacağı iddiası ortaya atılmıştı.


Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
12:32   Kızını kucağına alan Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı
12:01   Bensu Soral, küvet pozuyla sosyal medyaya damga vurdu
10:58   Kostümleriyle dikkat çeken Hadise, Jennifer Lopez'den kopya çekmekle suçlandı
09:55   O evden taşınıyor
09:39   Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından dede olacağını duyurdu
09:37   Eskrim dersleri
08:34   İçindeymişik, yeşilmişik