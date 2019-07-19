BENTLEY EXP 100 GT: 100'üncü Yıla Özel Konsept Otomobilini Duyurdu

BENTLEY'den 100'ÜNCÜ YILINA ÖZEL KONSEPT OTOMOBİL: BENTLEY EXP 100 GT Bentley
'nin 100'üncü yaşı onuruna tasarladığı Bentley XP 100 GT konsept otomobil, elektrikli ve otonom sürüş ile sadece markanın değil lüks otomobillerin de gelecek öngörüsünü taşıyor.
Seçkin ve sürdürülebilir malzemelerin, lüks tasarım ile buluştuğu otomobilde aydınlatma yeni bir lüks malzeme olarak kullanılırken, Bentley Kişisel Asistan sistemi yapay zeka ile yolcuların konforunu en üst düzeye çıkarıyor.
Bentley Motors, 100'üncü kuruluş yıl dönümünü Crewe'deki merkezinde lüks mobilitenin geleceğini görücüye çıkararak kutluyor. Marka tarafından yıllar içinde tasarlanan ve geliştirilen konsept otomobil Bentley EXP 100 GT, Grand Touring'in geleceğini yeniden şekillendirirken, geleceğin Bentley markasının fiziksel olarak vücut bulmuş hali olarak konumlanıyor.
Mobilitenin ötesine geçen Bentley EXP 100 GT, ister otonom ister sürücü denetiminde olsun araç sahibinin Grand Touring deneyimini geliştirmeyi ve aldığı hazzı en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.
Bentley EXP 100 GT saf Bentley DNA'sından doğdu ve şirketin akıllı ve ileri görüşlü müşterilerinin arzularına dönük derin anlayışından esinlendi. Otomobil, araç içi Yapay Zekayı (AI)sistemlerini sıra dışı insan deneyimleri ve duygularını yaratma, deneyimleme ve kaydetme aracı olarak tekrar ele alıyor.
İçeriden dışarıya doğru tasarlanmış olan ve tümüyle elektrikli bir platformun avantajlarından yararlanan Bentley EXP 100 GT, 2035'in dünyası için Grand Tourer'ı tekrar şekillendiriyor. Bu, yolcu ve sürücünün kendi sıra dışı yolculuklarının keyfini sürmede eşit statüye sahip olduğu paylaşımlı bir lüks deneyimler dünyası… Otomobilin etkileyici dış tasarımlarının oranları, Bentley'in geçmişteki pek çok Grand Tourer'ını anımsatmakla birlikte bu lüks niteliklerini geleceğe taşıyor. Sonuç, Bentley'in dünyanın en çok aranan lüks markası olarak bilinen statüsüyle orantılı bir gelecek vizyonu…
Mobilitenin Ötesindeki Lüks
Bentley EXP 100 GT otomobili, zenginleştirici ve iham verici olan, sıra dışı ve duygusal bir insan deneyimi olarak yeniden tanımlıyor. Bentley'in vizyonunu, şu anda dünyanın dört bir yanında şirketin 100'üncü yılında kutlanmakta olan lüks tasarım ve el işçiliği deneyimi temelinde geleceğin yolculuklarını hayal etmek olarak belirliyor.
Bentley EXP 100 GT'nin zarif ve kaslı dış mekanı, markanın gelecekteki tasarım yönünü keşfediyor. Şirketin diğer otomobiller ile karıştırılması imkansız DNA'sını barındırıyor ve bu sayede anında algılanabilen bir Bentley olarak gözüküyor.
Ama bu Bentley geleceğe yolculuk ediyor. Hafif alüminyum ve karbon fiberden üretilmiş olan Bentley EXP 100 GT, 5,8 metre uzunluğunda ve hemen hemen 2,4 metre genişliğinde… İki metre genişliğinde olan sürücü ve yolcu kapıları; açıldığında ise 3 metreye ulaşıyor ve otomobil böylece sürücü ve yolculara ihtişamlı bir giriş vadediyor.
Otomobildeki Bentley Kişisel Asistanı, yolcuların ihtiyaçlarını öngörüyor. Örneğin reaktif koltuk yüzeyleri, sürüş sırasında yolcunun oturma konumunu algılıyor ve ihtiyacın algılandığı yere otomatik olarak daha fazla destek sunuyor. Ayrıca Bentley EXP 100 GT'ye göz ve baş hareketlerini ve hatta tansiyonu bile izleyecek biyometrik sensörler monte edilmiş.
Grand Touring için akıllı bir gelecek
Yolcularının Bentley EXP 100 GT'deki sıra dışı yolculuk deneyimini geliştiren şey, yapay zeka tabanlı Bentley Kişisel Asistanı… Bu gelişmiş ve akıllı sistem, bireysel özelliklere sahip Enhance, Cocoon; Capture, Re-Live ve Customise gibi beş ayrı mod temelinde yolculara son derece yüksek seviyede kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.
Performans ve Teknoloji – Grand Tour'u Yeniden Şekillendirmek
Karbon içermeyen bir geleceğe giden yolda sıra dışı bir adım olan Bentley EXP 100 GT'nin elektrikli motorları; otomobilin 0'dan saatte 100 kilometre hıza sadece 2,5 saniyede çıkmasını sağlıyor. Azami hızı saatte 300 kilometre olan otomobilin, 4 elektrikli motoru 1500 Nm'ye kadar tork üretirken, 700 metre de menzile sahip.