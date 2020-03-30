Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Benzema'dan Giroud karşılaştırmasına tepki Açıklaması

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Fransız futbolcu Karim Benzema, bir diğer Fransız forvet Olivier Giroud ile karşılaştırılmasına, "Formula 1 ile kartingi karşılaştıramazsınız. Ben Formula 1'im." cevabını verdi.

30.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:16
Benzema'dan Giroud karşılaştırmasına tepki Açıklaması
İspanya 'nın Real Madrid takımında forma giyen Fransız futbolcu Karim Benzema, bir diğer Fransız forvet Olivier Giroud ile karşılaştırılmasına, "Formula 1 ile kartingi karşılaştıramazsınız. Ben Formula 1'im." cevabını verdi.
Benzema, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında takipçilerine açıklamalarda bulundu.
Giroud ile karşılaştırılamayacağını söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, "Formula 1 ile kartingi karşılaştıramazsınız. Ben Formula 1'im. Onun kendi kariyeri var, istediği şeyleri yapıyor ve gollerini atıyor. Onun hakkında çok düşünmüyorum, o kendi yolunda ben kendi yolumdayım." ifadelerini kullandı.
Giroud'un oyun tarzının Fransa Milli Takımı'na yakıştığını belirten Benzema, şöyle konuştu:
"Orada iyi çünkü Mbappe ve Griezmann gibi hızlı ve onun etrafında oynayıp kendisine gol attırabilecek oyuncular var. Defans oyuncuları üzerinde ağırlığını hissettiriyor ve etrafındakilere gol atma imkanı sağlıyor. Oyununu herkes seviyor mu bilmiyorum. Olağanüstü oynamıyor ve yaptığı şeyler muhteşem değil ama Fransa Milli Takımı'na uyuyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Real Madrid, İspanya, Spor
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Benzema'dan Giroud karşılaştırmasına tepki Açıklaması - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Yıldız isim, taraftara kötü haberi verdi: Beşiktaş’tan ayrılabilirim Spor
Yıldız isim, taraftara kötü haberi verdi: Beşiktaş'tan ayrılabilirim
Süper Lig’de play-off iddiaları için, Bakanlık’tan resmi açıklama geldi Spor
Süper Lig'de play-off iddiaları için, Bakanlık'tan resmi açıklama geldi
’Evde kal’ çağrısına kendisi uymadı! Ronaldo’dan inanılmaz ihmal Spor
"Evde kal" çağrısına kendisi uymadı! Ronaldo'dan inanılmaz ihmal
Yusuf Yazıcı doğduğu yeri unutmadı, dağıtımı elleriyle yaptı Spor
Yusuf Yazıcı doğduğu yeri unutmadı, dağıtımı elleriyle yaptı
Işıl Reçber sessizliğini bozdu, eleştirilere sert tepki gösterdi! Spor
Işıl Reçber sessizliğini bozdu, eleştirilere sert tepki gösterdi!
İmamoğlu, Fatih Terim’le yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı Spor
İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı
Terim ve Albayrak’ın iyileştiği iddiasına, G.Saray’dan yanıt geldi Spor
Terim ve Albayrak'ın iyileştiği iddiasına, G.Saray'dan yanıt geldi
Koronavirüs nedeniyle endişelendi, Süper Lig ekibinden ayrıldı Spor
Koronavirüs nedeniyle endişelendi, Süper Lig ekibinden ayrıldı

Son Dakika Spor Haberleri

13:27: 2 yıl 8 ay boyunca komada kalan Abdelhak Nouri'nin ailesine 5 milyon euro tazminat! - Spor 13:27: Yalçın Koşukavak'tan Fenerbahçe yorumu! - Spor 13:27: Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Süper Lig açıklaması! - Spor 13:21: Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim - Spor 13:17: Yeni Malatyaspor'da futbolcular tesisleri dönüşümlü kullanıyor - Spor 12:52: Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok - Spor 12:26: "Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti - Spor 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:24: Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın - Spor 10:44: Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi - Haberler 10:38: Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor - Spor