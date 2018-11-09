Benzema'nın Yargılanmasının Yolu Açıldı

Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena
'nın seks kasedi şantajı olayında, Fransa
'da bir mahkemeden dün bir karar çıktı. Real Madrid
'in Fransız yıldızı Karim Benzema
üç yıl önce, milli takımdan arkadaşı Valbuena'ya yapılan seks kaseti ile şantaja katkıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, başka diğer isimlerle birlikte hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Benzema ve beş diğer isim
Benzema'nın Fransa Milli Takımı ile yollarının ayrılmasına da yol açan olayla ilgili incelemeler sürerken, Paris
Tahkim Mahkemesi bugün konuyla ilgili bir karara vardı. Savunma tarafının itirazlarını görüşen mahkeme, 'Polis
yöntemlerinin sorgulanamayacağı' gibi bir gerekçeyle Valbuena'ya şantaj olayıyla ilgili yapılan soruşturmayı onayladı. Bu kararla birlikte olayın davaya dönüşmesinin, Benzema ve diğer suçlanan beş isimin yargılanmasının yolunun açıldığı değerlendirmesinde bulunuldu.
7 yıl hapis cezası alabilir
Soruşturmaya yakın bir kaynak, Valbuena'ya santaj yapan ekipten bir kişinin Benzema'nın çocukluk arkadaşı olduğunu ve bu kişinin 'isteğiyle' Benzema'nın, Valbuena ile iletişime geçerek şantajda aracı rol oynadığı iddialarıyla bundan üç yıl önce soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yöneten savcının, Benzema'nın, Valbuena'ya '150 bin Euro'yu ver kurtul' demesi üzerinde durduğu, yıldız futbolcunun suçlu bulunması halinde 7 yıl hapis cezası alabileceği bilgisi o dönem basına yansımıştı.
'Seks kasedi olayı beni sertleştirdi'
Karim Benzema,Paris,Mathieu Valbuena
Mathieu Valbuena Belçika
basınına özel bir röportaj verdi. Anderlecht
maçı öncesinde bu ülkeden gazetecilerle görüşen ve sözleri dün yayınlanan futbolcuya seks kasedi şantajı ile ilgili de soru yöneltildi. 'Seks kasedi olayı beni sertleştirdi, geçmişimde beni daha güçlü biri yapan hadiseler var' diyen yıldız futbolcu, Fransa Milli Takımı'na alınmamasıyla ilgili olarak "Kaçınılmaz olarak hayal kırıklığı yarattı. Şimdi artık Fransa Milli Takımı'na gerçek bir taraftar olarak bakıyorum. ve de o formayı 50'den fazla kez gururla giymiş biri olarak…