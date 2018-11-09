Benzema'nın Yargılanmasının Yolu Açıldı

Benzema ve beş diğer isim

Benzema'nın Fransa Milli Takımı ile yollarının ayrılmasına da yol açan olayla ilgili incelemeler sürerken, Paris Tahkim Mahkemesi bugün konuyla ilgili bir karara vardı. Savunma tarafının itirazlarını görüşen mahkeme, ' Polis yöntemlerinin sorgulanamayacağı' gibi bir gerekçeyle Valbuena'ya şantaj olayıyla ilgili yapılan soruşturmayı onayladı. Bu kararla birlikte olayın davaya dönüşmesinin, Benzema ve diğer suçlanan beş isimin yargılanmasının yolunun açıldığı değerlendirmesinde bulunuldu.

7 yıl hapis cezası alabilir

Soruşturmaya yakın bir kaynak, Valbuena'ya santaj yapan ekipten bir kişinin Benzema'nın çocukluk arkadaşı olduğunu ve bu kişinin 'isteğiyle' Benzema'nın, Valbuena ile iletişime geçerek şantajda aracı rol oynadığı iddialarıyla bundan üç yıl önce soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yöneten savcının, Benzema'nın, Valbuena'ya '150 bin Euro'yu ver kurtul' demesi üzerinde durduğu, yıldız futbolcunun suçlu bulunması halinde 7 yıl hapis cezası alabileceği bilgisi o dönem basına yansımıştı.

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