Real Madridli Benzema, Fenerbahçeli Valbuena'ya Hakaret Etti

Karim Benzema ile Mathieu Valbuena'nın arasını açan cinsel ilişki kasedi şantajı olayının yankıları sürerken, Real Madridli futbolcu sosyal medyada tartışılacak bir harekete imza attı. Benzema üç yıl önce, milli takımdan arkadaşı olan Valbuena'ya yapılan şantajda bir şekilde payı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, başka diğer isimlerle birlikte hakkında soruşturma başlatılmıştı.

HAKARET ETTİ

Benzema, Fenerbahçeli futbolcunun kısa boyuyla dalga geçti. Yıldız futbolcunun paylaştığı çocuğunun resminin altına bir takipçisi tarafından "Valbuena'dan hızlı büyüdü" şeklinde bir yorum yaptı. Benzema ise buna "Aynı zamanda çok karmaşık da değil" şeklinde yanıt verdi ve bu sözlerini bir hakaret sözü olan "fumier" (pislik) kelimesiyle etiketledi. Fransız basını yaşananları "Benzema instagramda Valbuena'ya hakaret etti" başlıklarıyla verdi.

DAVA BAŞLIYOR

Şantaj soruşturmasıyla ilgili olarak Paris Tahkim Mahkemesi geçtiğimiz haftalarda, Valbuena'ya şantaj olayıyla ilgili yapılan soruşturmayı onaylamıştı. Bu kararla birlikte olayın davaya dönüşmesinin, Benzema ve diğer suçlanan beş isimin yargılanmasının yolunun açıldığı değerlendirmesinde bulunulmuştu.