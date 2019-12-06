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Benzeri ABD'de 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi

İstanbul'da kaçakçılık polisince yürütülen operasyonlarda, benzeri ABD'deki bir müzayedede 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykelinin de aralarında olduğu bin 89 tarihi eser ele geçirildi.

06.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:18Benzeri ABD'de 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi
'da kaçakçılık polisince yürütülen operasyonlarda, benzeri ABD'deki bir müzayedede 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykelinin de aralarında olduğu bin 89 tarihi eser ele geçirildi. Son 1 ayda gerçekleşen operasyonda tarihi eser kaçakçısı 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Uluslararası tarihi eser kaçakçılarının ellerinde bulunan eserleri yurt dışındaki alıcılara satmak istedikleri yönünde bilgi alan polis, organizasyonda yer aldığı ileri sürülen 12 şüpheliyi belirledi. Yapılan tespitlerin ardından 1 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasını kapsayan 35 günlük zaman diliminde Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Fatih, Ümraniye, Pendik ve Beykoz ilçelerinde tespit edilen adreslere 8 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Emniyet ekiplerince yapılan operasyonlarda, benzeri ABD'deki bir müzayedede 13 milyon dolara satıldığı belirlenen Erken Tunç Çağı'na ait 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ile tarihin önemli hattatlarının elinden çıktığı değerlendirilen altın yaldızlı el yazması Kur'an-ı Kerim sayfası, akik-lapis değerli ve yarı değerli arkeolojik taşlar, Roma dönemi adak heykel parçaları, Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler, 2000 yıllık Antiokya gümüş ve bronz karışımı bilion define grubu sikkeleri, Osmanlı dönemi el işçilikli gümüş işlemeli kemerler, yaklaşık 150x20 cm ölçülerinde üzerinde İslami yazı karakteri olan dua metni ve ejderha başı bronz obje ile yılan derisinin de aralarında olduğu bin 89 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserleri satmaya çalışan 12 şüpheli adli işlemle serbest

Son 1 ayda gerçekleşen operasyonda tarihi eser kaçakçısı 12 şüpheli yakalandı. Kaçakçılık polisince düzenlenen 8 ayrı operasyonda yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlıların 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldıkları bildirildi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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