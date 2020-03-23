Benzersiz ve aynı zamanda bildiğimiz tüm çocuklara benzeyen bir çocuk…

Antonio'yu yakalamak hiç kolay değildir. Önce kendi halinde saklambaç oynar, derken astronot kostümüyle uzayda bir yolculuğa çıkar. Diyelim onu tam yakalamak üzeresiniz, o an havuza atlar ve gözden kaybolur. Sonra onu arayın ki bulasınız…

Peki şimdi nerede? Ormanda mı yoksa bir kraliçenin huzurunda mı? Neden olmasın? Bir çocuk nelere dönüşebilir, bir bilseniz!..

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Otobüse binene dek devam eder bu, çünkü otobüste artık bir sporcu değil, dikkatlerden kaçması mümkün olmayan bir yolcudur.

Ne yolcusu, ben Antonio'yum, diye düşünür Antonio.

Bu sırada tutacaklara asılır ve daldan dala atlamayı, nehirde balık avlamayı seven bir orman hayvanı gibi etrafta sallanıp durur.

Olur da kraliçe onu öğle yemeğine davet ederse, çatal bıçağı iyi kullanmayı öğrendiğini gösterebilir.

Peki ya belediye başkanı? Onun gözünde diğerleri gibi bir vatandaştır Antonio.

Boyu birazcık daha kısadır, hepsi bu…

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Susanna Mattiangeli 1971'de Roma'da doğdu. Sanat tarihi okudu. Çocuklar için tiyatro, çizim, stop-motion animasyon atölyeleri gibi çeşitli projelerde yer aldı. Ayrıca son yıllarda çocuklar için kitaplar kaleme aldı. 2018 yılında en iyi yazar dalında Andersen Ödülü'ne değer görüldü.

Kaynak: Bültenler