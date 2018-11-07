Benzia, Anderlecht Maçında Yok

Fenerbahçe
'nin Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia
, UEFA Avrupa
Ligi'nde yarınki Anderlecht
maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Sarı-lacivertlilerin, Anderlecht maçı öncesinde Ülker Stadı
'nda gerçekleştirdiği antrenmanda Benzia yer almadı.
Benzia'nın, kulübün idari kararıyla maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.
Cezayirli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray
derbisinin ilk yarısının ardından oyundan alınmasına, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.
Fenerbahçe,Anderlecht,Yassine Benzia
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:14