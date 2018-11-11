11 Kasım 2018, 05:36
»»

Benzia Dönüyor

Benzia Dönüyor

Sarı-lacivertli takımda Alanyaspor mesaisi tamamlandı. Benzia'nın bugün tekrar takıma dönmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımda Alanyaspor mesaisi tamamlandı. Erwin Koeman yönetiminde son hazırlıklarını yapan Fenerbahçe, tüm çalışmalarını noktaladı. Mehmet Topal da 3 hafta aradan sonra takımla çalıştı.
Özellikle kadro bakımından F.Bahçe'de önemli bir detay ortaya çıkıyor. Galatasaray maçında oyundan alındığı için sosyal medyadan ağır ifadeler kullanan Yassine Benzia, Anderlecht maçında Erwin Koeman tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Cezayirli futbolcunun bugün tekrar takıma dönmesi bekleniyor. Hatta Benzia'nın ilk 11'de olması düşünülüyor. Hafta boyu takımla çalışan Benzia'nın tamamen kadro dışı kalmasının zor olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe,Aytemiz Alanyaspor,Yassine Benzia

YORUMLAR