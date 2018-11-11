Benzia Dönüyor

Sarı-lacivertli takımda Alanyaspor
mesaisi tamamlandı. Erwin Koeman yönetiminde son hazırlıklarını yapan Fenerbahçe
, tüm çalışmalarını noktaladı. Mehmet Topal
da 3 hafta aradan sonra takımla çalıştı.
Özellikle kadro bakımından F.Bahçe
'de önemli bir detay ortaya çıkıyor. Galatasaray
maçında oyundan alındığı için sosyal medyadan ağır ifadeler kullanan Yassine Benzia
, Anderlecht
maçında Erwin Koeman tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Cezayirli futbolcunun bugün tekrar takıma dönmesi bekleniyor. Hatta Benzia'nın ilk 11'de olması düşünülüyor. Hafta boyu takımla çalışan Benzia'nın tamamen kadro dışı kalmasının zor olduğu ifade edildi.