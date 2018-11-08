08 Kasım 2018, 17:35
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Benzia'nın Türkiye Menajeri, Sözleşmeyi Feshettiklerini Açıkladı

Benzia

Fenerbahçe'de yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Yassine Benzia'nın Türkiye menajeri, oyuncunun sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Anderlecht'i konuk edecek temsilcimiz Fenerbahçe'de Yassine Benzia kadroya alınmadı.
Benzia cuma günü oynanan Galatasaray maçının ardından oyundan çıkarılmasına tepki göstermişti.Cezayirli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı kadroya alınmadığı öğrenildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Yassine Benzia'nın Türkiye menajeri Ahmet Barış Arı, oyuncuyla sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı.
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