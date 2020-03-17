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Benzin fiyatlarına 25 kuruşluk indirim

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim geliyor.

17.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:08
Benzin fiyatlarına 25 kuruşluk indirim
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim geliyor. Son indirimle birlikte İstanbul 'da benzinin litre fiyatı 5,35 liraya gerileyecek.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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