Benzin ile Motorin Arasındaki Makas Daraldı

20 Kasım 2018 Salı 13:01



20 Kasım 2018 Salı 13:01

Benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı azaldı. Haziran ayında 45 kuruş olan fark, bu dönemde 5 kuruşa kadar geriledi.Dün gece itibariyle benzini litre fiyatına gelen 19 kuruşluk indirim sonrası benzin ile motorinin arasındaki fiyat makası daraldı. Akaryakıtta döviz kurunun etkisini vatandaşlara yansıtmamak amacıyla 2018 yılı Mayıs ayında başlatılan Eşel Mobil Sistemi uygulaması benzin için sona erdi. Bu sistem ile benzinin litre fiyatına gelen zamlar (Özel Tüketim Vergisi) ÖTV'den karşılanarak tüketiciye bir fiyat yükselmesi yansıtılmıyordu.Benzine 19 kuruş indirimDün gece itibariyle benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk indirim yapıldı. Söz konusu indirimle beraber benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 6,58 liradan 6,39 liraya, Ankara'da 6,69 liradan 6,50 liraya, İzmir'de ise 6,68 liradan 6,49 liraya indi. Dağıtım firmalarının fiyat tarifeleri az da olsa değişiklik gösterse de motorin ile benzin fiyatları arasındaki makas 5 kuruşa kadar geriledi.Motorin indirimleri 5 kuruş sonrasında fiyatlara yansıyacakDün gece motorine de indirim yapıldı ancak 22 kuruşluk fiyat azalması ÖTV'den karşılanarak ücret tarifesine yansımadı. Önümüzdeki dönemde motorin fiyatlarına yapılacak 5 kuruşluk indirim miktarı sonrasında ÖTV karşılanmaları bitecek. Bu noktadan sonra olası indirimler pompa fiyatlarında görülmeye başlayacak. Güncel rakamlarla motorinin litresi İstanbul'da 6,34 liradan alınırken Ankara'da 6,45 lira ve İzmir'de de 6,44 liradan satılıyor.Motorin ile benzin arasındaki fiyat istatistiklerine bakıldığı zaman; makas, bu yılın Haziran ayında 45 kuruş olarak görülüyor. Bir akaryakıt firmasından alınan verilere göre son 5 yılda iki yakıt arasındaki farkın ortalama 80 kuruş bandında seyrettiği saptandı. - İSTANBUL