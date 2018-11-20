Benzin ile Motorin Arasındaki Makas Daraldı

20 Kasım 2018 Salı 13:16



20 Kasım 2018 Salı 13:16

Benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı azaldı. Haziran ayında 45 kuruş olan fark, 5 kuruşa kadar geriledi. Dün gece itibariyle benzini litre fiyatına gelen 19 kuruşluk indirim sonrası benzin ile motorinin arasındaki fiyat makası daraldı. Akaryakıtta döviz kurunun etkisini vatandaşlara yansıtmamak amacıyla 2018 yılı Mayıs ayında başlatılan Eşel Mobil Sistemi uygulaması benzin için sona erdi. Bu sistem ile benzinin litre fiyatına gelen zamlar (Özel Tüketim Vergisi) ÖTV'den karşılanarak tüketiciye bir fiyat yükselmesi yansıtılmıyordu.BENZİNE 19 KURUŞ İNDİRİM Dün gece itibariyle benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk indirim yapıldı. Söz konusu indirimle beraber benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 6,58 liradan 6,39 liraya, Ankara'da 6,69 liradan 6,50 liraya, İzmir'de ise 6,68 liradan 6,49 liraya indi. Dağıtım firmalarının fiyat tarifeleri az da olsa değişiklik gösterse de motorin ile benzin fiyatları arasındaki makas 5 kuruşa kadar geriledi.MOTORİN İNDİRİMLERİ 5 KURUŞ SONRASINDA FİYATLARA YANSIYACAK Dün gece motorine de indirim yapıldı ancak 22 kuruşluk fiyat azalması ÖTV'den karşılanarak ücret tarifesine yansımadı. Önümüzdeki dönemde motorin fiyatlarına yapılacak 5 kuruşluk indirim miktarı sonrasında ÖTV karşılanmaları bitecek. Bu noktadan sonra olası indirimler pompa fiyatlarında görülmeye başlayacak. Güncel rakamlarla motorinin litresi İstanbul'da 6,34 liradan alınırken Ankara'da 6,45 lira ve İzmir'de de 6,44 liradan satılıyor. Böylece benzin ile motorin arasında Haziran ayında 45 kuruş olan fiyat farkı, 5 kuruşa kadar gerilemiş oldu.(İHA)