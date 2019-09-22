Benzin istasyonuna 200 metre kala yandı

Tekirdağ'da seyir halindeki saman yüklü traktörün römorku bir anda alev aldı. Benzin istasyonunun 200 metre ilerisinde meydana gelen yangında adeta facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, römorkunda 170 balya saman yüklü Anıl Arabacı (22) yönetimindeki 59 EM 248 plakalı traktör, Pınarca Mahallesi istikametine doğru giderken römorkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, traktörü benzin istasyonunun 200 metre ilerisindeki boş bir araziye çekti. Durumu fark eden benzin istasyonu çalışanları da olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Sürücünün kendisini son anda kurtardığı yangında 170 balya saman dakikalar içinde kül oldu. Şans eseri ölen veya yaralananın olmadığı yangınla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

