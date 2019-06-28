28.06.2019 11:14
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Benzin istasyonunda çıkan yangın korkuttu

Benzin istasyonunda çıkan yangın korkuttu

Mersin'in Tarsus ilçesinde benzin istasyonunun idari bürosunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde benzin istasyonunun idari bürosunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, yangın, Tarsus-Mersin TEM otoyolu Eshab-ı Kehf mevkisindeki benzin istasyonunun idari bürosunda çıktı.

İş yerindeki çalışanlar yangına ilk müdahaleyi yaparken olay yerine itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Tarsus itfaiyesi ekipleri petrol istasyonuna ait müdüriyet ve muhasebe bölümünde başlayan yangını, müdahale ederek söndürdü.

Bu arada, ilçeye bağlı Girne Mahallesi 2004 Sokakta bulunan E.K'ye ait evde de çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye müdahale etti.

Söndürülen yangın sonrası çok sayıda eşya kullanılmaz hale geldi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Tarsus , Mersin , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:58 Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı
11:55 Malatya'da dini nikahlı eşini yaralayan şüpheli tutuklandı
11:54 Gençlerin minibüs üzerinde tehlikeli yolculuğu
11:49 Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldüren zanlı yakalandı
11:32 Bozova'da 200 dönümlük arpa tarlası kül oldu
11:32 Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis
11:29 Uyuşturucu tacirleri hakim karşısında