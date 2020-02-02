Haberler » 3. Sayfa » Benzin istasyonunda silahlı soygun - Haberler

Benzin istasyonunda silahlı soygun

Kayseri'de kar maskesi ve silahla gelerek çok sayıda sigara ve para alan bir kişi polis tarafından aranıyor.

02.02.2020 23:35 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:40Benzin istasyonunda silahlı soygun
'de kar maskesi ve silahla gelerek çok sayıda sigara ve para alan bir kişi polis tarafından aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan bir benzin istasyonuna gelen siyah pantolonlu, maskeli, lacivert montlu ve silahlı bir kişi, çalışanları tehdit etti. Soyguncu benzin istasyonundan çok sayıda sigara ve para aldıktan sonra boş araziye kaçarak izini kaybettirdi.

Yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden eşkali belirlenen soyguncunun yakalanması için geniş çaplı arama başlattı. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  3 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 3 Şubat 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
3.02.2020 08:34:30