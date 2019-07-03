03.07.2019 20:51
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Benzin istasyonunu marketinden hırsızlık kamerada

Benzin istasyonunu marketinden hırsızlık kameradaGAZİANTEP - Gaziantep'te bir benzin istasyonunun marketinden hırsızlık yapan şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Benzin istasyonunu marketinden hırsızlık kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir benzin istasyonunun marketinden hırsızlık yapan şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunun marketinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheli F.T. yakalanarak gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Benzin istasyonunu marketinden hırsızlık kamerada
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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