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Benzin istasyonunu sahte içki imalathanesine çevirmişler

Yalova'da benzin istasyonunun arka tarafında sahte içki imalathanesi ortaya çıktı.

10.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:00Benzin istasyonunu sahte içki imalathanesine çevirmişler
'da benzin istasyonunun arka tarafında sahte içki imalathanesi ortaya çıktı.

Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki bir benzin istasyonuna operasyon yaptı. Aramada benzin istasyonunun arka tarafındaki bir noktada oluşturulan sahte içki imalathanesi tespit edildi. Yapılan aramada ayrıca 14 litre sahte şarap, 48 adet sahte bira ile şişeler ve aparatlar ele geçirildi. Olayla alakalı 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar adliyeye sevk edildi. - YALOVA

Jandarma, Yalova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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