03.07.2019 14:58
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Benzin istasyonunun marketinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Benzin istasyonunun marketinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir benzin istasyonunun marketinden hırsızlık yapan şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir benzin istasyonunun marketinden hırsızlık yapan şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunun marketinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheli F.T. yakalanarak gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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