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Benzin parasını ödemeden böyle kaçtılar

Esenler'de çaldıkları plakaları kiralık araca takıp akaryakıt istasyonunda benzinin parasını ödemeyen şahıslar yakayı ele verdi.

05.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:56
'de çaldıkları plakaları kiralık araca takıp akaryakıt istasyonunda benzinin parasını ödemeyen şahıslar yakayı ele verdi. Şahısların ve Kartal'dan yakıt alma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenler'de geçtiğimiz günlerde plaka hırsızlığı yaşanmıştı. Çalınan plakaların başka kiralık bir araca takıldığı tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları plakaları farklı araçlara takıp Pendik ve Kartal ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarından değişik tarihlerde yakıt aldığını belirleyen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda olaya karışan kiralık bir aracın Pendik'te görülmesi üzerine aracın gerçek plakaları tespit edildi. Aracı kiraladıkları tespit edilen Burak A. (25) ve Yunus Ö. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Aykut Zor - Mustafa Biçer/İHA)
Benzin parasını ödemeden böyle kaçtılar

Esenler, Pendik, Güncel

Kaynak: İHA


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