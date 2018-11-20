Bu Kez Pompaya Yansıdı! Benzin ve Motorinde Büyük İndirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin pompa fiyatlarına ortalama 19 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Buna göre, benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,39 liraya, Ankara'da 6,69 liradan 6,50 liraya, İzmir'de ise 6,68 liradan 6,49 liraya indi.

FİYATLAR KENTLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

MOTORİNDEKİ İNDİRİM POMPAYA YANSIMAYACAK

Ayrıca; motorinde 22 kuruş/litre indirim gerçekleşti. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.