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Benzin ve motorine beklenen indirim geldi

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 16 kuruş motorine ise 20 kuruş indirim yapıldı.

19.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:55
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 16 kuruş motorine ise 20 kuruş indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş, motorine ise 20 kuruş indirim yapıldı.
Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,30 liradan 5,14 liraya, Ankara'da 5,45 liradan 5,29 liraya, İzmir'de ise 5,45 liradan 5,29 liraya gerileyecek.
Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 5,38 liradan 5,18 liraya, Ankara'da 5,49 liradan 5,29 liraya ve İzmir'de 5,50 liradan 5,30 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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