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Benzin ve motorine yeni indirim beklentisi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10 kuruş, motorinin litre satış fiyatına ise 8 kuruş indirim bekleniyor.

31.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:07
Benzin ve motorine yeni indirim beklentisi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10 kuruş, motorinin litre satış fiyatına ise 8 kuruş indirim bekleniyor.

Petrolün varil fiyatının 25 doların altına düşmesi, Türkiye 'de akaryakıt indirimine kapı açıyor. Bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10, motorine ise 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Olası indirimlerin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul 'da ortalama 5,08 liradan 4,98 liraya, Ankara'da 5.22 liradan 5.12 liraya, İzmir'de ise 5,24 liradan 5.14 liraya gerilemesi, motorinin ise İstanbul 5,37 liradan 5,29 liraya, Ankara'da 5,46 liradan 5,38 liraya, İzmir'de ise 5,48 liradan 5.40 liraya inmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Ekonomi
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