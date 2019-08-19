Haberler» Ekonomi» Haber

Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 6 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam yapıldı.

19.08.2019 16:12 Benzin ve motorine zam
Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 6 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 6 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş fiyat artışı yaşanacağını duyurdu. Artış ile birlikte benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,65 liraya, Ankara ve İzmir'de 6.73 liraya çıkacak.

Motorinin litresi ise İstanbul'da ortalama 6.23 liraya, Ankara'da 6.20 liraya, İzmir'de 6.31 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:44   İzmir'deki orman yangını iki ilçeye sıçradı
16:43   Yol kenarları fındık harmanı oldu
16:42   Altının kilogramı 269 bin 500 liraya geriledi
16:39   TCMB'den zorunlu karşılık belirlemede 'kredi büyümesi' kriteri
16:34   Hazine 4,7 milyar lira borçlandı
16:30   Rusya'dan Ereğli limanına gelen buğday, Ankara'ya gönderildi
16:29   Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi