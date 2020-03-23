Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor - Ekonomi

Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşler sonrası benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye göründü. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre LPG otogaza 60-70 kuruş arasında indirim bekleniyor.

23.03.2020 09:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:13

Petrol fiyatlarında yaşanan sert değer kayıpları sonrası benzin ve motorine üst üste indirimler gelmişti. Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye göründü. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, LPG otogazın fiyatına 60-70 kuruş arasında bir indirim bekleniyor.

İNDİRİM MİKTARI DEĞİŞEBİLİR

Sektör yetkilileri söz konusu indirim miktarının şu anki döviz kurları üzerinden hesaplandığını kurlardaki değişikliğe göre indirim miktarının değişebileceğini söyledi. LPG indiriminin Nisan ayının başında pompaya yansıması bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İndirimin gelmesiyle LPG fiyatı İstanbul'da 3,90'dan 3,20 liraya, Ankara'da 3,97'den 3,27 liraya, İzmir'de ise 3,90'dan 3,20'ye gerileyecek.

Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG’ye geliyor

Haberin Videosu :

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşler sonrası benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Etiketler : Ekonomi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı Ekonomi
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak Ekonomi
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Ekonomi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu Ekonomi
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Orta Doğu’nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Ekonomi
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor
Türkiye’de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Ekonomi
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Ekonomi
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Serbest piyasada döviz fiyatları - Ekonomi 'Uzaktan eğitim' bugün başladı - Ekonomi Dolar 6.56 lira, euro 7.06 lira, sterlin 7.67 lirada - Ekonomi Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor - Ekonomi Küresel piyasalar haftaya negatif başladı - Ekonomi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi - Haber Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek - Ekonomi Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak - Ekonomi Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu - Ekonomi İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler
Loading