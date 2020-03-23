Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG’ye geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan sert değer kayıpları sonrası benzin ve motorine üst üste indirimler gelmişti. Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye göründü. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, LPG otogazın fiyatına 60-70 kuruş arasında bir indirim bekleniyor.

İNDİRİM MİKTARI DEĞİŞEBİLİR

Sektör yetkilileri söz konusu indirim miktarının şu anki döviz kurları üzerinden hesaplandığını kurlardaki değişikliğe göre indirim miktarının değişebileceğini söyledi. LPG indiriminin Nisan ayının başında pompaya yansıması bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İndirimin gelmesiyle LPG fiyatı İstanbul'da 3,90'dan 3,20 liraya, Ankara'da 3,97'den 3,27 liraya, İzmir'de ise 3,90'dan 3,20'ye gerileyecek.

Haberin Videosu :