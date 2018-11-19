19 Kasım 2018, 10:27
»»

Pompacılık Yapan Hanife Gürdal: Bana Prensesler Gibi Davranıyorlar

Katıldığı bir evlilik programı sonrası tanınan Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı. Reklam amaçlı işe girdiği söylenen Hanife, "Bana burada prenses gibi davranıyorlar." dedi.

Katıldığı evlilik programı sayesinde Türkiye genelince tanınan Hanife Gürdal, yeni işiyle gündem olmuştu. Sosyal medya hesaplarından para kazanmasına rağmen, çalışmaktan vazgeçmeyen Hanife Gürdal, Torbalı'daki bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı.

"BURASI OLMASAYDI FABRİKAYA GİRECEKTİM"

Gündem olan Hanife Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefona katıldı ve ilk kez bu konuya dair konuştu. İşte o açıklama: "Reklam için neden böyle zor bir işte çalışayım. Zor ama çok sevdim. Herkes yattığı yerden para kazanma derdinde... Zaten burası olmasaydı fabrikaya girmeyi düşünüyordum. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçtim. Şu an çok mutluyum. İstasyon sahibi benim çok sevdiğim bir abim. Yanına gidip geliyorduk bir bayan eleman almış bunu duyunca ben de 'beni neden almadın' dedim. Elemanı işten çıkınca beni çağırdı.

"BANA BURADA PRENSES GİBİ DAVRANIYORLAR"

Benzin doldururken tanıyanlar oluyor. Genel olarak destek var. Kadın kadının destekçisi. Bir sürü yorum aldım. Bu işte evlilik teklifi almıyorum. Buna müsaade de etmem burası iş yeri iş yerinde öyle bir şey olmaz. Erkek gibisin diyenler var hayır ben kız gibiyim ve her şeyi de kız gibi yapıyorum. Kendime bir iş de kurabilirdim ama benim gözüm yüksekte değil. Ben olmak istediğim yerdeyim. Çok da mutluyum. Bana burada prenses gibi davranıyorlar."

Gelin Adayı Hanife, Akaryakıt İstasyonunda Pompa Görevlisi OlduGelin Adayı Hanife, Akaryakıt İstasyonunda Pompa Görevlisi Oldu

Hanife
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:27



YORUMLAR (40)
DİYARBAKİRLİ : Arkadaslar baska habermi kalmadi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADANA01: HANGİ PETROL DA BENDE GELİP DEPOMU DOLDURİYİM
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
.: KENDİ DEPOSU DOLDU NASILSA
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MİA: Reklamları izlediniz iyi seyirler ??????
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BB: birde bu gereksizinsanı takip eden kitleye nedemeli Allah akıl fikir versin
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Tüm 40 yorumu okumak için tıklayın