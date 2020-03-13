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Benzinde 51 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 51 kuruş indirime gidilecek.

13.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:26
Benzinde 51 kuruş indirim
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 51 kuruş indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara 'da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,04 liradan 5,53 liraya, İzmir 'de 6,14 liradan 5,63 liraya düşecek.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Ankara, İzmir, Ekonomi

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