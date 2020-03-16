Benzinde 7 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapılacak.
16.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:23
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapılacak.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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