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Benzinde beklenen indirim açıklandı

Bu gece yarısından itibaren olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 51 kuruş indirim yapıldı.

13.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:42
Benzinde beklenen indirim açıklandı
Bu gece yarısından itibaren olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 51 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 51 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul 'da ortalama 5,99 liradan 5,48 liraya, Ankara ve İzmir'de 6,14 liradan 5,63 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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