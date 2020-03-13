Benzinde etanol zorunluluğu ertelendi
Artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretim ile karşılaması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı talebiyle, benzin türlerine yüzde 3 etanol karıştırılması zorunluluğu 13 Haziran'a kadar askıya alındı.
13.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:36
Artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretim ile karşılaması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı talebiyle, benzin türlerine yüzde 3 etanol karıştırılması zorunluluğu 13 Haziran'a kadar askıya alındı.
Kaynak: Dunya.com
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