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Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

EPGİS benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu.

13.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:21
Benzinde ikinci büyük indirim geliyor
EPGİS benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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